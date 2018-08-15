İşte Banu Alkan'ın 17 yaşındaki hali

Yıllarca sarı saçları, pembe yanakları ile tanıdığımız Banu Alkan'ın ilk hali, görenleri şaşkınlığa uğrattı. Koyu renk saçları ve zayıflığı ile dikkat çeken Afrodit'in ilk oynadığı filmdeki görüntüleri, sosyal medyada bir anda gündem oldu.



