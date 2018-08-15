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  3. 15 Ağustos 2018 12:39

İşte Banu Alkan'ın 17 yaşındaki hali

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın 17 yaşındaki hali görenleri şaşırttı.

İşte Banu Alkan'ın 17 yaşındaki hali

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İşte Banu Alkan'ın 17 yaşındaki hali

Yıllarca sarı saçları, pembe yanakları ile tanıdığımız Banu Alkan'ın ilk hali, görenleri şaşkınlığa uğrattı. Koyu renk saçları ve zayıflığı ile dikkat çeken Afrodit'in ilk oynadığı filmdeki görüntüleri, sosyal medyada bir anda gündem oldu.

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İşte Banu Alkan'ın 17 yaşındaki hali

Instagram'da ünlü isimlerin arşiv görüntülerini paylaşan 'Şok o pop' isimli hesap, Banu Alkan'ın 1975 yılında çektiği ilk filmindeki görüntüleri sayfasında yayınladı. İzleyenlerin tanımakta güçlük çektiği Banu Alkan'ın, bilinen görüntüsünden çok farklı olması dikkat çekti.

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İşte Banu Alkan'ın 17 yaşındaki hali

Banu Alkan'ın "Yaprak" ismiyle yer aldığı sinema kariyerinin ilk filmi Hayret (1975) çekildiğinde 17 yaşında olan Afrodit'in siyah saçlı ve zayıf hali, sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

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