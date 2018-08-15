İşte Banu Alkan'ın 17 yaşındaki hali
Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın 17 yaşındaki hali görenleri şaşırttı.
Yıllarca sarı saçları, pembe yanakları ile tanıdığımız Banu Alkan'ın ilk hali, görenleri şaşkınlığa uğrattı. Koyu renk saçları ve zayıflığı ile dikkat çeken Afrodit'in ilk oynadığı filmdeki görüntüleri, sosyal medyada bir anda gündem oldu.
Instagram'da ünlü isimlerin arşiv görüntülerini paylaşan 'Şok o pop' isimli hesap, Banu Alkan'ın 1975 yılında çektiği ilk filmindeki görüntüleri sayfasında yayınladı. İzleyenlerin tanımakta güçlük çektiği Banu Alkan'ın, bilinen görüntüsünden çok farklı olması dikkat çekti.