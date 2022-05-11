İşte Benim Stilim kızı Ayşenur Balcı'nın son halini görenler tanıyamadı!
TV8 kanalındaki İşte Benim Stilim ile ünlenen isimlerden biri olan Ayşenur Balcı değişimiyle gündeme geldi.
Bir dönem ekranların fenomen programı İşte Benim Stilim ile adını duyuran Ayşenur Balcı'nın son tarzı olay oldu.
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Yarışmada giydiği iddialı kıyafetler kadar sivri dili de tanınan Ayşenur'un Balcı'nın yıllar içindeki değişimi bu bir evrim dedirtti.
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Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği, jüri üyeliğini Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, İvana Sert ve Uğurkan Erez’in yaptığı “İşte Benim Stilim” adlı yarışmada Ayşenur Balcı da değişik tarzı ve hareketleri ile adından söz ettirenler arasında yerini almıştı.
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İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Ayşenur Balcı'nın zaman içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi. Ünlü TV yıldızının değişimi sosyal medyada tartışma yarattı.
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