İşte Benim Stilim kızı Ayşenur Balcı'nın son halini görenler tanıyamadı!

Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği, jüri üyeliğini Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, İvana Sert ve Uğurkan Erez’in yaptığı “İşte Benim Stilim” adlı yarışmada Ayşenur Balcı da değişik tarzı ve hareketleri ile adından söz ettirenler arasında yerini almıştı.