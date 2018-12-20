İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu
İşte Benim Stilim'den hatırladığımız model Sima Şerafettinova, pilot oldu. Kendini estetik operasyonlara veren Şerafettinova, son haliyle herkesi şaşırttı.
İşte Benim Stilim'den hatırladığımız model Sima Şerafettinova, pilot oldu. Kendini estetik operasyonlara veren Şerafettinova, son haliyle herkesi şaşırttı.
5 yıldır Türkiye'de yaşayan ve Barbie bebeğe benzemek için defalarca estetik yaptıran Azeri model Sima Şerafettinova'nın, ameliyat sonrası Instagram sayfasında paylaştığı kareler sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.
Aynı zamanda pilot olan modelin Barbie'ye benzerliğiyle dikkat çekerken bazı takipçileri, kendisine estetik ameliyatlara son verme tavsiyesinde bulunurken model, sayfasındaki görünümüyle ilgili eleştirilere şimdilik cevap vermedi.