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  4. İşte Benim Stilim'in olaylı kızı Özden Cerrahoğlu değişimi ile şaşırttı

İşte Benim Stilim'in olaylı kızı Özden Cerrahoğlu değişimi ile şaşırttı

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Özden Cerrahoğlu değişimiyle sosyal medyada gündem oldu.

İşte Benim Stilim'in olaylı kızı Özden Cerrahoğlu değişimi ile şaşırttı - Resim: 1

Moda yarışmasıyla adını duyurduktan sonra Kemal Doğulu ile aşk yaşayan Özden Cerrahoğlu, değişimiyle görenleri şaşırttı.

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İşte Benim Stilim'in olaylı kızı Özden Cerrahoğlu değişimi ile şaşırttı - Resim: 2

İşte Benim Stilim O¨zden Cerrahoğlu, Hazal Kaya'nın rol aldığı Adını Feriha Koydum dizinden bir kareyi paylaşarak kendiyle dalga geçti. Özden Cerrahoğlu kafasına döktüğü simleri paylaşarak "Feriha'nın nişanına gidiyorum. Kafaya sim modasını geri getirdim" dedi.

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İşte Benim Stilim'in olaylı kızı Özden Cerrahoğlu değişimi ile şaşırttı - Resim: 3

Öte yandan Özden Cerrahoğlu'nun estetikli halini görenler "Estetikler yakışmış" yorumlarında bulundu. İşte Özden Cerrahoğlu'nun son hali ve cesur paylaşımları;

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İşte Benim Stilim'in olaylı kızı Özden Cerrahoğlu değişimi ile şaşırttı - Resim: 4
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