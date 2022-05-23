İşte Benim Stilim'in olaylı kızı Özden Cerrahoğlu değişimi ile şaşırttı
İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Özden Cerrahoğlu değişimiyle sosyal medyada gündem oldu.
Moda yarışmasıyla adını duyurduktan sonra Kemal Doğulu ile aşk yaşayan Özden Cerrahoğlu, değişimiyle görenleri şaşırttı.
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İşte Benim Stilim O¨zden Cerrahoğlu, Hazal Kaya'nın rol aldığı Adını Feriha Koydum dizinden bir kareyi paylaşarak kendiyle dalga geçti. Özden Cerrahoğlu kafasına döktüğü simleri paylaşarak "Feriha'nın nişanına gidiyorum. Kafaya sim modasını geri getirdim" dedi.
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Öte yandan Özden Cerrahoğlu'nun estetikli halini görenler "Estetikler yakışmış" yorumlarında bulundu. İşte Özden Cerrahoğlu'nun son hali ve cesur paylaşımları;
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