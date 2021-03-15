İşte Benim Stilim'le ünlenen Nihal Candan'dan yine olay pozlar
Adını 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla duyuran Nihal Candan Instagram hesabından küvette çekilmiş pozlarını paylaştı.
Adını 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla duyuran Nihal Candan Instagram hesabından küvette çekilmiş pozlarını paylaştı.
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İşte Benim Stilim adlı yarışmayla şov dünyasına adım atan Survivor'da da şansını deneyen Nihal Candan, sosyal medyayı etkin kullanan isimlerden biri.
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Nihal Candan bu sefer mor bikinisiyle küvetten paylaştığı fotoğraflarla gündeme geldi.
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Uzun süredir kaldığı otelde seksi karelerini paylaşan sosyal medya fenomeni, bazı fotoğraflarda kombinini mor bikinisiyle birlikte güneş gözlüğü ve krem rengi uzun çizmelerle tamamladı.
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