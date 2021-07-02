İşte bir döneme damga vuran ünlülerin son halleri
Bir İstanbul Masalı ve Asmalı Konak'ta yıldızını parlayan Selda Özer, şimdilerde Bodrum'da sakin bir hayat yaşıyor. İşte ünlülerin son halleri...
Bir dönem ekranlarda en çok görünen oyuncularından biri Selda Özer, güzelliği ve zarafetiyle dikkat çekiyordu.
1 / 47
Aktif oyunculuk yaptığı dönem çok önemli projelerde yer alan Selda Özer şimdilerde Bodrum'da sakin bir hayat sürüyor.
2 / 47
Asmalı Konak, Bir İstanbul Masalı gibi dönemin en popüler dizilerinde rol alan Selda Özer, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Ünlü oyuncuların son hali
3 / 47
Canan Perver
4 / 47