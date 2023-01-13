İşte bugün vizyone giren 3'ü yerli 3'ü yabancı 6 yeni film
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 6 film vizyona girdi. 13 Ocak Cuma gününden itibaren vizyona giren filmler şöyle...
Tamiri Mümkün
Tür: Konser, Müzik
Yönetmen: Recep Yılmaz
"Tamiri Mümkün", rock grubu Mor ve Ötesi'nin 28 Mayıs 2022'de İnönü Stadı'nde verdiği ve 35 bin kişinin katıldığı konserini beyazperdeye aktarıyor.
Aİ
Tür: Dram
Yönetmen: Jerzy Skolimowski
Oyuncular: Sandra Drzymalska, Tomasz Organek, Mateusz Kosciukiewicz
"Aİ", EO adlı bir eşeğin, Polonya sirkinde başlayan ve bir İtalyan mezbahasında biten hikâyesini konu ediyor.
Servet Operasyonu
Tür: Aksiyon, Casusluk, Gerilim
Yönetmen: Guy Ritchie
Oyuncular: Jason Statham, Aubrey Plaza, Cary Elwes
"Servet Operasyonu", dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için zorlu bir maceraya atılan bir ajanın hikâyesini konu ediyor.
İllegal Hayatlar
Tür: Komedi
Yönetmen: Cenk Çelik
Oyuncular: Mahsun Karaca, Müjde Uzman, Mehmet Kahraman
"İllegal Hayatlar", kaçak kumarhane işletmeye çalışan bir adamın yaşadıklarını anlatıyor.