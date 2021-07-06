İşte Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Düzyatan’ın oğlu Emir Aras
Mutlu evliliklerini çocukları Emir Aras ve Alara ile taçlandıran ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Düzyatan, yaz sezonunu Bodrum'da açtı.
Mutlu evliliklerini çocukları Emir Aras ve Alara ile taçlandıran ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Düzyatan, yaz sezonunu Bodrum'da açtı.
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Ailece tatile giden çift, çocuklarıyla birlikte ilk kez görüntülendi.
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5 yaşındaki oğulları Emir Aras ve 3 yaşındaki kızları Alara ile Bodrum'a giden çift, bol aktiviteli bir tatil geçirdi.
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Bugüne kadar çocuklarıyla birlikte görüntülenmeyen Düzyatan çiftinin oğulları ilk kez görüntülendi.
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