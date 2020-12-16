İşte Masumlar Apartmanı'nın gaddar annesi
Masumlar Apartmanı dizisinde temizlik hastası olan Safiye'nin annesi Hasibe karakterine hayat veren oyuncu Açelya Devrim Yılhan oyunculuğu ile alkış topluyor. Ancak, dizinin gaddar annesi gerçek hayatta bambaşka. Başarılı oyuncu sosyal medyada paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor.
Gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Masumlar Apartmanı dizisi hem konusu hem de oyuncuları ile gündemde.
Dizide Safiye'nin annesi olan Hasibe karakterine hayat veren oyuncu Açelya Devrim Yılhan ise en çok merak edilen isimlerden birisi oldu.
Her hafta izleyiciyi ekranlara kilitleyen dizide, iki kızına büyük travmalar yaşatan gaddar anne rolünü başarıyla canlandıran oyuncu, gerçek hayatta mütevazı yaşamıyla dikkat çekiyor. Peki oyunculuğuna hayran kaldığımı Açelya Devrim Yılhan kimdir?