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  3. 16 Aralık 2020 14:30

İşte Masumlar Apartmanı'nın gaddar annesi

Masumlar Apartmanı dizisinde temizlik hastası olan Safiye'nin annesi Hasibe karakterine hayat veren oyuncu Açelya Devrim Yılhan oyunculuğu ile alkış topluyor. Ancak, dizinin gaddar annesi gerçek hayatta bambaşka. Başarılı oyuncu sosyal medyada paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor.

İşte Masumlar Apartmanı'nın gaddar annesi

Gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Masumlar Apartmanı dizisi hem konusu hem de oyuncuları ile gündemde.

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İşte Masumlar Apartmanı'nın gaddar annesi

Dizide Safiye'nin annesi olan Hasibe karakterine hayat veren oyuncu Açelya Devrim Yılhan ise en çok merak edilen isimlerden birisi oldu.

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İşte Masumlar Apartmanı'nın gaddar annesi

Her hafta izleyiciyi ekranlara kilitleyen dizide, iki kızına büyük travmalar yaşatan gaddar anne rolünü başarıyla canlandıran oyuncu, gerçek hayatta mütevazı yaşamıyla dikkat çekiyor. Peki oyunculuğuna hayran kaldığımı Açelya Devrim Yılhan kimdir?

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İşte Masumlar Apartmanı'nın gaddar annesi

Açelya Devrim Yılhan 2 Eylül 1985 yılında Ankara'da doğdu. Emekli bir albay ve ev hanımı bir annenin tek çocuğu olan genç oyuncu eğitimini Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünde almıştır.

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