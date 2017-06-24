İşte Ogeday'ın sevgilisi
Survivor gönüllüler takımında yer alan Ogeday Girişken 2017 yılı şampiyonu oldu.
Performansı ile de birinciliği hak eden Ogeday Girişken, 500 bin liralık büyük para ödülünün sahibi oldu.
Ogeday'ın Survivor'da sık sık 'çok özledim' derken gözlerinin dolmasına sebep olan sevgilisinin ismi İlayda Yalçın.
Üniversiteyi yeni bitiren İlayda Yalçın ile Ogeday'ın instagram hesaplarından çok özel görüntüleri yansıyor.
Ogeday Girişken Survivor adasının sporcu kökenli güçlü yarışmacılarından biriydi. Milli olan Ogeday Girişken Fenerbahçe kürek takımında yer alıyor. 1992 doğumlu olan Ogeday Girişken instagram sayfasında özel hayatına dair paylaşımları ile de dikkat çekiyor. İşte Ogeday Girişken'in sevgilisi olan paşlaşımları;