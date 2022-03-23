İşte Türkiye'nin en sevilen 5 ünlü ismi! Zirvede ne Tarkan var, ne Sezen Aksu ne de Cem Yılmaz...

Üçüncü sırada ‘Minik Serçe’ Sezen Aksu var (yüzde 58,2). Aksu son olarak ‘Şahane bir şey yaşamak’ şarkısındaki sözler nedeniyle tehditlere maruz kalmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önce isim vermeden, “Hz. Adem efendimize uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir” demiş, ardından “Açıklamalarım Sezen Aksu’ya değildi” diyerek çark etmişti.