İşte ülkelerin Instagram kullanma oranı
Bir Alman şirketi olan Statista'nın yaptığı araştırmada ülkelerin Instagram kullanma oranı incelendi. İşte tüm detaylar...
Dünyada nüfusun her kesimi tarafından sürekli kullanılan uygulama olan Instagram, her yaş grubundan ilgi görmeye başladı. Bir Alman şirketi olan Statista'nın yaptığı araştırmada ülkelerin Instagram kullanma oranı incelendi. Öte yandan uygulamanın anlık olarak 1 milyar 386 milyon aktif kullanıcısı bulunmakta. İşte listedeki ülkeler...
1 / 12
1 milyar 38 milyon kişinin yaşadığı Hindistan'da 201.1 milyon Instagram kullanıcısı bulunuyor.
2 / 12
ABD 329,5 milyon kişi yaşıyor. Instagram hesabına sahip kişilerin sayısıysa 157.1 milyon.
3 / 12
Brezilya'da 216,6 milyon kişiden 114,9 milyon kişi Instagram'da aktif.
4 / 12