İşte ülkelerin Instagram kullanma oranı

Dünyada nüfusun her kesimi tarafından sürekli kullanılan uygulama olan Instagram, her yaş grubundan ilgi görmeye başladı. Bir Alman şirketi olan Statista'nın yaptığı araştırmada ülkelerin Instagram kullanma oranı incelendi. Öte yandan uygulamanın anlık olarak 1 milyar 386 milyon aktif kullanıcısı bulunmakta. İşte listedeki ülkeler...