İşte ünlülerin 19 Mayıs paylaşımları
Ünlü isimler, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadele fitini ateşlediği 19 Mayıs 1919’un 102. yılını, böyle kutladı.
Ünlü isimler, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadele fitini ateşlediği 19 Mayıs 1919’un 102. yılını, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kutladı.
Gülben Ergen
"Çocukluğumun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Gururla kutlu olsun"
Sibel Can
Dün, bugün, yarın, sonsuza kadar sen hep bizimlesin!
Yavuz Seçkin
Senin yolunda,senin ışığında..
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına sonsuz saygı ve minnetle...
Irmak Ünal
İlkelerine bağlı, çalışkan ve vatansever bir gençlik, Atatürk’ün ideali idi. “Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum” derken Türk gençliğine olan sarsılmaz güvenini dile getiriyordu. Bu bakımdan gençlerimiz Atatürk’ü gerçek anlamıyla kavramak, onun istediği, ona layık evlâtlar olmaya çalışmalıdır. Esasen kendisi: “Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kâfidir” demişti. Bu sebeple gençler için Atatürk’ü tanımak; ancak onun fikirlerini, düşüncelerini ve duygularını gerçekten iyi bilmek ve bunları benimsemekle mümkündür."