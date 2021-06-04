İsveçli model bir metreden fazla bacak boyuyla rekora koşuyor
Sosyal medyada dünyanın en uzun bacaklı kadını olarak nam salan İsveçli model La Ostergren, binerce takipçi sayısına ulaşı.
İsveçli model La Ostergren son zamanlarda sosyal medyada adından epey bahsettiriyor. Genç modelin bacak boyu tam olarak 1.08 metre.
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1.78 metre olan ünlü modelin bacakları üst vücudu ile çok orantılı değil fakat La Ostergren bu durumu asla umursamıyor. Vücut geliştirme yaparak bacaklarını daha kaslı ve sağlıklı hale getirdiğini söyleyen model, artık kendine güveniyor ve bu halinden oldukça memnun.
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