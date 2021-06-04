İsveçli model bir metreden fazla bacak boyuyla rekora koşuyor

1.78 metre olan ünlü modelin bacakları üst vücudu ile çok orantılı değil fakat La Ostergren bu durumu asla umursamıyor. Vücut geliştirme yaparak bacaklarını daha kaslı ve sağlıklı hale getirdiğini söyleyen model, artık kendine güveniyor ve bu halinden oldukça memnun.