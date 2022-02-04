İsveçli model dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak için servet harcadı

İsveç'in Göteborg şehrinde yaşayan Natasha Crown, 2 milyon Instagram takipçisi için düzenli olarak estetik operasyonlarından sonra değişen görüntüsünü paylaşıyor. Her geçen gün değişen vücut hatlarına uygun kıyafet bulmakta zorlandığını belirten Crown, sabahları uyanır uyanmaz ayna karşısına geçerek kalçalarını incelediğini ve daha büyük kalçalara sahip olmak istediğini düşündüğünü söyledi. İlk estetik ameliyatını 20 yaşındayken yaptıran model, dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak için her şeyi yapacağını söyledi.