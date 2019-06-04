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  3. 04 Haziran 2019 10:42

İvana Sert Bodrum sahillerinde bikini şov yaptı

Sevgilisi Tarhan Telli ile Bodrum’da tatil yapan Ivana Sert, Moon Beach’te görüntülendi. Sert, kaslı vücuduyla plajda ilgi odağı oldu. Bir süredir ilişki yaşadığı motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli ile Bodrum’da tatil yapan Ivana Sert, önceki gün Moon Beach’teydi.

İvana Sert Bodrum sahillerinde bikini şov yaptı

Hürriyet gazetesinden Cenker Tezel'in haberine göre bir süredir ilişki yaşadığı motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli ile Bodrum’da tatil yapan Ivana Sert, önceki gün Moon Beach’teydi.

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İvana Sert Bodrum sahillerinde bikini şov yaptı

Sert tek başına denize girerken, bayram tatili için Dubai’den gelen Telli şezlongunda kalıp nargile içmeyi tercih etti.

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İvana Sert Bodrum sahillerinde bikini şov yaptı

Düzenli spor yaptığı bilinen Ivana Sert, kaslı vücuduyla bakışları üzerinde topladı.

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İvana Sert Bodrum sahillerinde bikini şov yaptı

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