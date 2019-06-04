İvana Sert Bodrum sahillerinde bikini şov yaptı
Sevgilisi Tarhan Telli ile Bodrum’da tatil yapan Ivana Sert, Moon Beach’te görüntülendi. Sert, kaslı vücuduyla plajda ilgi odağı oldu. Bir süredir ilişki yaşadığı motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli ile Bodrum’da tatil yapan Ivana Sert, önceki gün Moon Beach’teydi.
Hürriyet gazetesinden Cenker Tezel'in haberine göre bir süredir ilişki yaşadığı motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli ile Bodrum’da tatil yapan Ivana Sert, önceki gün Moon Beach’teydi.
Sert tek başına denize girerken, bayram tatili için Dubai’den gelen Telli şezlongunda kalıp nargile içmeyi tercih etti.