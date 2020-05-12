Ivana Sert ceza yememek için mezarlıkta spor yapmaya başladı
Corona virüs tedbirleri kapsamında sahil şeridine veya parklara gidip 392 lira para cezası yemek istemeyen Ivana Sert, kimsenin aklına gelmeyecek bir yer buldu.
Corona virüs tedbirleri kapsamında sahil şeridine veya parklara gidip 392 lira para cezası yemek istemeyen Ivana Sert, kimsenin aklına gelmeyecek bir yer buldu.
Her zaman fit görüntüsüyle adından söz ettiren Ivana Sert, yürüyüş yapmak için Zincirlikuyu Mezarlığı'nı tercih etti.
Mezarlığa yakın oturan Sert'in mezarlıkta görüntüleyen Sabah yazarı Bülent Cankurt'un haberi şu şekilde: