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  3. 12 Mayıs 2020 00:38

Ivana Sert ceza yememek için mezarlıkta spor yapmaya başladı

Corona virüs tedbirleri kapsamında sahil şeridine veya parklara gidip 392 lira para cezası yemek istemeyen Ivana Sert, kimsenin aklına gelmeyecek bir yer buldu.

Ivana Sert ceza yememek için mezarlıkta spor yapmaya başladı

Corona virüs tedbirleri kapsamında sahil şeridine veya parklara gidip 392 lira para cezası yemek istemeyen Ivana Sert, kimsenin aklına gelmeyecek bir yer buldu.

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Ivana Sert ceza yememek için mezarlıkta spor yapmaya başladı

Her zaman fit görüntüsüyle adından söz ettiren Ivana Sert, yürüyüş yapmak için Zincirlikuyu Mezarlığı'nı tercih etti.

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Ivana Sert ceza yememek için mezarlıkta spor yapmaya başladı

Mezarlığa yakın oturan Sert'in mezarlıkta görüntüleyen Sabah yazarı Bülent Cankurt'un haberi şu şekilde:

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Ivana Sert ceza yememek için mezarlıkta spor yapmaya başladı

"İvana Sert, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda form tutuyor. Geçen cuma rahmetli babamın kabrini ziyaret etmek için Zincirlikuyu Mezarlığı'na gittiğimde Ivana Sert'i gördüm."

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