Ivana Sert Tarhan Telli’nin ihanetini affetmedi
İvana Sert'in motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli ile bir yıllık aşkı bitti. Dostça ayrıldıkları ileri sürülen ikilinin aşkını ihanetin bitirdiği iddia edildi. Sert, telefonunda başka bir kadının aşk mesajını yakaladığı Telli'ni
Aşkları yalnızca bir yıl süren İvana Sert ile motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli'nin ayrılığı hakkında şok iddia gündeme geldi.
MESAJINI YAKALADI Dostça ayrıldıkları öne sürülen ikilinin biten aşkı sonrası dedikodu kazanı kaynadı. 2. Sayfa'nın iddiasına göre ilişkiyi, Tarhan Telli'nin ihaneti bitirdi.
İşleri dolayısıyla Dubai'de yaşayan Telli'yi geçtiğimiz gün ziyaret eden ünlü ikoncan, iddiaya göre aşkının telefonunda başka bir kadından gelen mesajları görünce çılgına döndü.