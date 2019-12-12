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  3. 12 Aralık 2019 11:55

Ivana Sert Tarhan Telli’nin ihanetini affetmedi

İvana Sert'in motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli ile bir yıllık aşkı bitti. Dostça ayrıldıkları ileri sürülen ikilinin aşkını ihanetin bitirdiği iddia edildi. Sert, telefonunda başka bir kadının aşk mesajını yakaladığı Telli'ni

Ivana Sert Tarhan Telli’nin ihanetini affetmedi

Aşkları yalnızca bir yıl süren İvana Sert ile motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli'nin ayrılığı hakkında şok iddia gündeme geldi.

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Ivana Sert Tarhan Telli’nin ihanetini affetmedi

MESAJINI YAKALADI Dostça ayrıldıkları öne sürülen ikilinin biten aşkı sonrası dedikodu kazanı kaynadı. 2. Sayfa'nın iddiasına göre ilişkiyi, Tarhan Telli'nin ihaneti bitirdi.

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Ivana Sert Tarhan Telli’nin ihanetini affetmedi

İşleri dolayısıyla Dubai'de yaşayan Telli'yi geçtiğimiz gün ziyaret eden ünlü ikoncan, iddiaya göre aşkının telefonunda başka bir kadından gelen mesajları görünce çılgına döndü.

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Ivana Sert Tarhan Telli’nin ihanetini affetmedi

Telli ile şiddetli bir kavgaya tutuşan Sert, apar topar İstanbul'a dönüp ilişkiyi bitirdi. İkoncan, Ağustos'ta kendisine evlenme teklifi eden Telli'yi hayatından çıkarmakla kalmadı; motosiklet tasarımcısını Instagram'da da sildi.

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