İzdivaç programıyla ünlenen Solmaz ve Kaan karakolluk oldu

Solmaz, "Sen nasıl namussuzsun be. Canlı yayın yapıp 'eşyaları dağıttım' diyor. Sen ne kadar paragöz bir adamsın. O eşyaları sen almadın. Ne diye satıyorsun onları? Senden ayrıldım diye pasaportumu almak nedir? Seni Allah'a havale ediyorum" şeklinde konuştu.



