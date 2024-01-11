İzinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisi yeni setine taşındı
İstanbul Fatih'teki çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin çekimleri Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleştirilmeye başlandı.
Tarikat konusunu işlediği için yayınladığı günden beri şikayet yağmurunu tutulan, RTÜK tarafından 2 hafta program durdurma ve 9 milyon TL para cezası kesilen Kızıl Goncalar dizisinin çekimleri devam ediyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, İstanbul'un Fatih ilçesindeki çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisi için Beykoz Kundura Fabrikası’nda set kuruldu.
Türkiye’nin en iyi sanat yönetmenlerinden Erol Taştan ve ekibi 24 saat aralıksız çalışarak 10 günde dekorların büyük bir kısmını hazırladı. Dergah sahnelerinde kadınların kullandığı bölümde çekimler başladı.
Erkeklere ait bölüm de kısa süre içinde tamamlanacak. ‘Kızıl Goncalar’ın 3. bölümü 22 Ocak Pazartesi seyirciyle buluşacak. Diziye uygulanan sansür başta sanat dünyasında olmak üzere büyük tepki çekti.