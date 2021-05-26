İzleyici şaşkına döndü: Sadakatsiz ekranlara böyle veda edecek
Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi olan Sadakatsiz 31. bölüm öncesi herkesi şaşırtan bir detay ortaya çıktı.
30 bölümdür Kanal D ekranlarında herkesin ilgiyle takip ettiği Sadakatsiz dizisi hayranlarını şoke eden gelişmeler yaşanıyor.
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Her hafta yeni bölümü heyecanla bekleyen Sadakatsiz hayranları 31. Bölümde büyük hayal kırıklığına uğrattı.
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Çarşamba akşamları güçlü rakiplerinin yanı sıra reyting sıralamasında istediği yeri bulan Sadakatsiz 31. Bölüm fragmanında beklenmeyen bir detay ortaya çıktı.
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Şimdi isterseniz o detaya geçmeden önce Sadakatsiz 30. Bölümde yaşanan heyecan veren o sahneleri yeniden hatırlayalım.
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