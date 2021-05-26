  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. İzleyici şaşkına döndü: Sadakatsiz ekranlara böyle veda edecek

İzleyici şaşkına döndü: Sadakatsiz ekranlara böyle veda edecek

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi olan Sadakatsiz 31. bölüm öncesi herkesi şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

30 bölümdür Kanal D ekranlarında herkesin ilgiyle takip ettiği Sadakatsiz dizisi hayranlarını şoke eden gelişmeler yaşanıyor.

1 / 28

Her hafta yeni bölümü heyecanla bekleyen Sadakatsiz hayranları 31. Bölümde büyük hayal kırıklığına uğrattı.

2 / 28

 Çarşamba akşamları güçlü rakiplerinin yanı sıra reyting sıralamasında istediği yeri bulan Sadakatsiz 31. Bölüm fragmanında beklenmeyen bir detay ortaya çıktı.

3 / 28

Şimdi isterseniz o detaya geçmeden önce Sadakatsiz 30. Bölümde yaşanan heyecan veren o sahneleri yeniden hatırlayalım.

4 / 28