İzzet Özilhan Yasemin Özilhan için kesenin ağzını açtı
Cemiyet hayatının gözde ismi Yasemin Özilhan, geçtiğimiz günlerde bir takipçisinden gelen "En huzur bulduğunuz yer neresi?" sorusuna "Kaplankaya" yanıtı verdi. Bunu gören eşi İzzet Özilhan da kolları sıvadı.
Cemiyet hayatının gözde ismi Yasemin Özilhan, geçtiğimiz günlerde bir takipçisinden gelen "En huzur bulduğunuz yer neresi?" sorusuna "Kaplankaya" yanıtı verdi. Bunu gören eşi İzzet Özilhan da kolları sıvadı.
İddialara göre, İzzet Özilhan, birçok ünlü ismin de evinin olduğu Kaplankaya'dan 12 buçuk milyonluk villayı almak için görüşmelere başladı.