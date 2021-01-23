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  3. 23 Ocak 2021 13:20

İzzet Özilhan Yasemin Özilhan için kesenin ağzını açtı

Cemiyet hayatının gözde ismi Yasemin Özilhan, geçtiğimiz günlerde bir takipçisinden gelen "En huzur bulduğunuz yer neresi?" sorusuna "Kaplankaya" yanıtı verdi. Bunu gören eşi İzzet Özilhan da kolları sıvadı.

İzzet Özilhan Yasemin Özilhan için kesenin ağzını açtı

Cemiyet hayatının gözde ismi Yasemin Özilhan, geçtiğimiz günlerde bir takipçisinden gelen "En huzur bulduğunuz yer neresi?" sorusuna "Kaplankaya" yanıtı verdi. Bunu gören eşi İzzet Özilhan da kolları sıvadı.

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İzzet Özilhan Yasemin Özilhan için kesenin ağzını açtı

Eşinin yaş gününü dün sosyal medyadan kutlayan ünlü işadamı, bununla da kalmadı.

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İzzet Özilhan Yasemin Özilhan için kesenin ağzını açtı

İddialara göre, İzzet Özilhan, birçok ünlü ismin de evinin olduğu Kaplankaya'dan 12 buçuk milyonluk villayı almak için görüşmelere başladı.

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İzzet Özilhan Yasemin Özilhan için kesenin ağzını açtı

Özilhan, villada karar verirse eşine yaş günü hediyesi olarak satın alacak.

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