Jennifer Lawrence 2. kez anne oldu
Dünyaca ünlü güzel oyuncu Jennifer Lawrence ikinci kez anne oldu.
Oscar ödüllü ünlü oyuncu Jennifer Lawrence ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşıyor.
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35 yaşındaki Lawrence hamilelik haberini sözcüsü aracılığıyla duyurmuştu. Lawrence, 2019 yılında evlendiği 40 yaşındaki yönetmen eşi Cooke Maroney ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.
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Çiftin, Cy adında iki yaşında bir oğulları bulunuyor. Lawrence, oğlunun adını Amerikalı ünlü ressam Cy Twombly’den ilham alarak koyduklarını açıklamıştı.
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Lawrence, bir akşam yemeği sırasında ikinci kez hamile olduğunu sürpriz şekilde açıklamıştı. Ünlü oyuncunun bebeği dünyaya geldi.
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