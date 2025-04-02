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Jennifer Lawrence 2. kez anne oldu

Dünyaca ünlü güzel oyuncu Jennifer Lawrence ikinci kez anne oldu.

Jennifer Lawrence 2. kez anne oldu - Resim: 1

Oscar ödüllü ünlü oyuncu Jennifer Lawrence ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşıyor.

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Jennifer Lawrence 2. kez anne oldu - Resim: 2

35 yaşındaki Lawrence hamilelik haberini sözcüsü aracılığıyla duyurmuştu. Lawrence, 2019 yılında evlendiği 40 yaşındaki yönetmen eşi Cooke Maroney ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

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Jennifer Lawrence 2. kez anne oldu - Resim: 3

Çiftin, Cy adında iki yaşında bir oğulları bulunuyor. Lawrence, oğlunun adını Amerikalı ünlü ressam Cy Twombly’den ilham alarak koyduklarını açıklamıştı.

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Jennifer Lawrence 2. kez anne oldu - Resim: 4

Lawrence, bir akşam yemeği sırasında ikinci kez hamile olduğunu sürpriz şekilde açıklamıştı. Ünlü oyuncunun bebeği dünyaya geldi.

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