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Jennifer Lawrence’tan cesur itiraf

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lawrence, yeni filmi "No Hard Feelings"i tanıtmak için giydiği dekolteli siyah mayoyla göz doldururken kariyeri hakkında şaşırtıcı bir açıklamada bulundu.

Jennifer Lawrence’tan cesur itiraf - Resim: 1

“Açlık Oyunları” serisiyle ünlü olan ABD’li aktris Jennifer Lawrence, verdiği röportajda kendisinden “milyonlarca kez komedi filmi yapması istendiğini” ancak ilk kez “komik” bir senaryo bulduğunu açıkladı.

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Jennifer Lawrence’tan cesur itiraf - Resim: 2

Yeni filmi “No Hard Feelings”in tanıtım turlarında olan güzel yıldız, filmin, 17 yaş altı çocukların ailelerinin ya da yetişkin bir eşlikçi gözetiminde izleyebileceği bir yapım olmasından (Rated R) rahatsızlık duymadığını belirtti.

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Jennifer Lawrence’tan cesur itiraf - Resim: 3

Film, zengin bir çiftin 19 yaşındaki asosyal oğluyla, genç üniversiteye gitmeden önce çıkmayı kabul eden çaresiz bir kadının hikayesini anlatıyor.

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Jennifer Lawrence’tan cesur itiraf - Resim: 4

32 yaşındaki aktris, bundan sonrasında yaş sınırlaması alan sert filmler dışında bir şey çekmek istemediğini söyleyerek hayranlarını şaşırttı.

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