Jennifer Lopez eski aşkına geri döndü

Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez, yaptıkları ortak açıklama ile ilişkilerinin noktaladıklarını duyurmasının ardından çeşitli iddialar ortaya atıldı. İddiaların biri de Lopez'in yıllar önce aşk yaşadığı Ben Affleck'e geri dönmesiydi. Çift hakkında çıkan aşk iddiaları doğru çıktı.