Jennifer Lopez, festivale iç çamaşırsız katıldı
50 yaşındaki Amerika'lı sanatçı Jennifer Lopez, 2019 Toronto Ulsular Arası Film Festivalinde kırmızı renkli altına sütyen giymediği elbisesi ile katıldı.
Dünyaca ünlü yıldız şarkıcı Jennifer Lopez, giydiği cesur kıyafetiyle yine adından söz ettirdi. Yıldız ismin kırmızı halıda objektiflere poz verdiği sırada elbisesinin altına sütyen giymediği dikkat çekti.
Dünyaca ünlü bir çok yıldızın katıldığı festivale, güzel oyuncu Dakota Johson ve Jennifer Lopez, giydikleri elbiseler ile damga vurdu. Geçen hafta gösterime giren Hustler isimli filmdeki rolü gereği direk dansı öğrenen Lopez, ilk önceleri direk dansının harika bir şey olduğunu ama öğrenince ne kadar zor bir şey olduğunu öğrendiğini söyledi.
Hustlers, Wall Street müşterilerine şantaj yapmak için bir araya gelen eski bir striptiz kulübü çalışanlarının hikayesini konu ediyor.