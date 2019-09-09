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  3. 09 Eylül 2019 11:05

Jennifer Lopez, festivale iç çamaşırsız katıldı

50 yaşındaki Amerika'lı sanatçı Jennifer Lopez, 2019 Toronto Ulsular Arası Film Festivalinde kırmızı renkli altına sütyen giymediği elbisesi ile katıldı.

Jennifer Lopez, festivale iç çamaşırsız katıldı

Dünyaca ünlü yıldız şarkıcı Jennifer Lopez, giydiği cesur kıyafetiyle yine adından söz ettirdi. Yıldız ismin kırmızı halıda objektiflere poz verdiği sırada elbisesinin altına sütyen giymediği dikkat çekti.

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Jennifer Lopez, festivale iç çamaşırsız katıldı

Dünyaca ünlü bir çok yıldızın katıldığı festivale, güzel oyuncu Dakota Johson ve Jennifer Lopez, giydikleri elbiseler ile damga vurdu. Geçen hafta gösterime giren Hustler isimli filmdeki rolü gereği direk dansı öğrenen Lopez, ilk önceleri direk dansının harika bir şey olduğunu ama öğrenince ne kadar zor bir şey olduğunu öğrendiğini söyledi.

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Jennifer Lopez, festivale iç çamaşırsız katıldı

Hustlers, Wall Street müşterilerine şantaj yapmak için bir araya gelen eski bir striptiz kulübü çalışanlarının hikayesini konu ediyor.

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Jennifer Lopez, festivale iç çamaşırsız katıldı

Kadınları başrollerine yerleştiren suç-komedi filmi striptiz kulübü çalışanların giriştiği bir dolandırıcılık planını işliyor.

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