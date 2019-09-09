Jennifer Lopez, festivale iç çamaşırsız katıldı

Dünyaca ünlü bir çok yıldızın katıldığı festivale, güzel oyuncu Dakota Johson ve Jennifer Lopez, giydikleri elbiseler ile damga vurdu. Geçen hafta gösterime giren Hustler isimli filmdeki rolü gereği direk dansı öğrenen Lopez, ilk önceleri direk dansının harika bir şey olduğunu ama öğrenince ne kadar zor bir şey olduğunu öğrendiğini söyledi.

