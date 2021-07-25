Jennifer Lopez ve Ben Affleck'ten aşk pozu
Jennifer Lopez, 17 yıl sonra yeniden barıştığı Ben Affleck ile tekne tatilinde samimi pozlar verdi.
Jennifer Lopez, 17 yıl sonra yeniden barıştığı Ben Affleck ile aşka geldi. Lopez, oyuncu sevgilisiyle tekne tatiline çıktı. Instagram'dan bikinili karelerini yayınlayan şarkıcı, son fotoğrafa Affleck ile öpüştüğü kareye yer verdi.
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17 yıl önce ayrılan eski nişanlılar Jennifer Lopez ve Ben Affleck, yeniden başlayan ilişkilerinde mutluluk görüntüleri veriyor. Jennifer Lopez, 17 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı Ben Affleck ile yeniden barışmıştı.
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Şarkıcı, oyuncu sevgilisiyle tekne tatiline çıktı. Instagram'dan bikinili karelerini yayınlayan şarkıcı, son fotoğrafa Affleck ile öpüştüğü kareye yer verdi.
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Bu kareye yorum ve beğeni yağdı.
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