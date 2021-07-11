Jennifer Lopez yeni klibi ile yaktı geçti: Twerk yaptı, kumlarda yuvarlandı...
Eski nişanlısı Ben Affleck ile yeniden barışan Jennifer Lopez yeni klibindeki halleri ile büyük beğeni topladı.
Eski nişanlısı Ben Affleck ile yeniden barışan Jennifer Lopez şu sıralar yeni klibiyle gündemde.
1 / 21
JLO klibindeki cesur halleriyle yine tüm dikkatleri üzerinde topladı.
2 / 21
Aşk hayatı, filmleri ve şarkılarıyla sık sık gündeme gelen Jennifer Lopez yine yaptı yapacağını.
3 / 21
Klipte zaman zaman eğlenceli anlar da yaşandı.
4 / 21