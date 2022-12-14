Jigolo rolünü oynayacak Çağatay Ulusoy imaj değiştirdi

SAÇLARINI UZATTI

Onur Bilgetay'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Centilmen' dizisinde Lale Başar ile rol alan yakışıklı oyuncu, aşık olduktan sonra hayatı değiştiren jigoloyu canlandıracak. Yeni projesi için imaj değiştiren Çağatay Ulusoy, sakalını kestirerek saçlarını da uzattı. Oyuncunun yeni imajı da Başar ile sette verdiği pozla ortaya çıktı.