Johnny Deep, Elon Musk'ı tehdit etti: Cinsel organını keserim!
Ünlü oyuncu Johnny Depp'in olaylı bir şekilde ayrıldığı eşi Amber Heard ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Elon Musk'ı cinsel organını kesmekle tehdit ettiği ortaya çıktı.
Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Şimdi de Depp ve Elon Musk arasında yaşanan ağız dalaşı gündeme damga vurdu.
Depp, Heard ile Musk arasında bir ilişki olduğunu iddia etmiş, Tesla'nın CEO'su Musk ise bu iddiaları reddetmiş ve "Johnny ile evliyken Amber ile kesinlikle bir ilişki yaşamadım, bu tamamen yalan" demişti.
Depp'in The Sun'a kendi hakkında 'eşini döven' ifadelerini kullandığı için açtığı davada geçen hafta Depp'in Lady Gaga'nın eski nişanlısı Christian Carino'ya bir mesaj yazarak Musk'ın cinsel organını kesmekle tehdit ettiği açığa çıktı.