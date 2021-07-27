Justin Bieber eşi Hailey Baldwin'in transparan kıyafetine böyle önlem aldı
Üç yıl önce dünyaevine girenJustin Bieber ile Hailey Baldwin, önceki akşam birlikte kameralara böyle yansıdı...
Üç yıl önce dünyaevine giren Justin Bieber ile Hailey Baldwin, önceki akşam objektiflere yansıdı. Genç çift, 27 yaşındaki Bieber'ın bir arkadaşıyla birlikte girişimde bulunduğu yeni işinin açılışına katıldı.
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SİYAHLAR İÇİNDE
Hem Justin Bieber hem de 24 yaşındaki Hailey Baldwin Bieber, tepeden tırnağa siyahlara büründü.
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