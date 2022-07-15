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Kaan Tangöze ve eşi tatil sezonunu açtı

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ve şarkıcı eşi Kıvılcım Ural, üç yaşındaki kızları İlayda ile tatilde görüntülendi.

Kaan Tangöze ve eşi tatil sezonunu açtı - Resim: 1

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze 2018’de o dönem 5 aylık hamile olan sevgilisi Kıvılcım Ural ile nikah masasına oturmuştu.

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Kaan Tangöze ve eşi tatil sezonunu açtı - Resim: 2

Çiftin kızları İlayda 3 yaşına girdi. Tangöze ve ailesi önceki gün Bodrum Yalıkavak’ta görüntülendi.

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Kaan Tangöze ve eşi tatil sezonunu açtı - Resim: 3

Tangöze ve Ural plajda önce şakalaştı, sonra el ele tutuşarak romantik anlar yaşadı.

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Kaan Tangöze ve eşi tatil sezonunu açtı - Resim: 4

Kıvılcım Ural sarı bikinisi ve fit haliyle herkesi kendine hayran bıraktı.

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