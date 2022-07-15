Kaan Tangöze ve eşi tatil sezonunu açtı
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ve şarkıcı eşi Kıvılcım Ural, üç yaşındaki kızları İlayda ile tatilde görüntülendi.
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze 2018’de o dönem 5 aylık hamile olan sevgilisi Kıvılcım Ural ile nikah masasına oturmuştu.
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Çiftin kızları İlayda 3 yaşına girdi. Tangöze ve ailesi önceki gün Bodrum Yalıkavak’ta görüntülendi.
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Tangöze ve Ural plajda önce şakalaştı, sonra el ele tutuşarak romantik anlar yaşadı.
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Kıvılcım Ural sarı bikinisi ve fit haliyle herkesi kendine hayran bıraktı.
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