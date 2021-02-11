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  3. 11 Şubat 2021 12:20

Kaan Taşaner’in sevgilisi o ismin akrabası çıktı

TRT 1 ekranlarının tarihi dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine Markus karakteri ile dahil olan ünlü oyuncu Kaan Taşaner ile ilgili bir detay herkesi şaşkına çevirdi. Oyuncu Kaan Taşaner’in kendisinden tam 16 yaş küçük sevgilisi ünlü şovmenin akrabası çıktı. Ünlü isim ile ilgili bu detay herkesi şoke etti. Detaylar haberimizde…

Kaan Taşaner’in sevgilisi o ismin akrabası çıktı

Bir dönemin efsane dizisi Diriliş Ertuğrul’da Gündoğdu karakteriyle hayranlarının gönlünde yer alan Kaan Taşaner TRT 1 ekranlarının tarihi dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu ile ekranlara geri döndü.

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Kaan Taşaner’in sevgilisi o ismin akrabası çıktı

Kaan Taşaner, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Markus karakterine can veriyor.

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Kaan Taşaner’in sevgilisi o ismin akrabası çıktı

Kadrosunda Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Ekin Koç, Leyla Lydia Tuğutlu, İlker Kızmaz gibi ünlü isimlerin yer aldığı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Kaan Taşaner’in de diziye dahil olmasıyla gücüne güç kattı.

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Kaan Taşaner’in sevgilisi o ismin akrabası çıktı

Kaan Taşaner ile ilgili magazin gündemine bomba gibi düşen bu ayrıntı herkesi şaşkına çevirdi.

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