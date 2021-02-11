Kaan Taşaner’in sevgilisi o ismin akrabası çıktı
TRT 1 ekranlarının tarihi dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine Markus karakteri ile dahil olan ünlü oyuncu Kaan Taşaner ile ilgili bir detay herkesi şaşkına çevirdi. Oyuncu Kaan Taşaner’in kendisinden tam 16 yaş küçük sevgilisi ünlü şovmenin akrabası çıktı. Ünlü isim ile ilgili bu detay herkesi şoke etti. Detaylar haberimizde…
Bir dönemin efsane dizisi Diriliş Ertuğrul’da Gündoğdu karakteriyle hayranlarının gönlünde yer alan Kaan Taşaner TRT 1 ekranlarının tarihi dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu ile ekranlara geri döndü.
Kadrosunda Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Ekin Koç, Leyla Lydia Tuğutlu, İlker Kızmaz gibi ünlü isimlerin yer aldığı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Kaan Taşaner’in de diziye dahil olmasıyla gücüne güç kattı.