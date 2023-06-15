Kaan Yıldırım sevgilisi Pınar Deniz'e ayak masajı
Disney Plus'taki Aktris dizisiyle gündemde olan güzel oyuncu Pınar Deniz sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatilde objektiflere yakalandı. Sevgilisinin güzel oyuncuya ayak masajı yaptığı anlar olay oldu.
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşklarını bir konsere el ele gelerek duyurmuşlardı.
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Hem Yargı dizisiyle hem de dijital platformda yayınlanan Aktris dizisiyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu başarılı bir sezonun ardından sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatile çıktı.
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Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz'in tatil fotoğrafları birbirinden romantikti. Bir ara Kaan Yıldırım, sevgilisine ayak masajı yaptı.
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Bodrum'a giden ikili güneşin tadını çıkardı.
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