Kaan Yıldırım'dan olay yaratan Hadise açıklaması

"HADİSE İLE GÜZEL BİR İLİŞKİ YAŞADIK" 34 yaşındaki ünlü isim, "Bizim ilişkimizin başkalarıyla hiçbir zaman bir ilgisi olmadı. Bu konunun buralara çekilmesi son derece rahatsız edici" mesajıyla, ayrılık kararına ilişkin dedikodulara son noktayı koydu.