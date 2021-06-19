Kaan Yıldırım'dan olay yaratan Hadise açıklaması
Magazin gündeminden düşmeyen Kaan Yıldırım-Hadise ilişkisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Kaan Yıldırım sonunda sessizliğini bozdu ve açıklama yaptı.
İddiaya göre; Kaan Yıldırım, Ebru Gündeş ile telefon görüşmesi yaptı. Şarkıcıdan gerçekleri öğrendikten sonra Hadise'yle ilişkisini noktaladığı öne sürüldü.
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"ÜÇÜNCÜ ŞAHISLA MUHATAP OLMAM" Ünlü oyuncu, "Hakkımda çıkan haberlere açıklık getirmek istiyorum" başlığı ile Instagram hesabının hikaye bölümünden flaş bir paylaşıma imza attı.
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Magazin gündeminden düşmeyen Yıldırım, "Benim üçüncü bir şahısla ilişkim hakkında muhatap olmam söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.
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"HADİSE İLE GÜZEL BİR İLİŞKİ YAŞADIK" 34 yaşındaki ünlü isim, "Bizim ilişkimizin başkalarıyla hiçbir zaman bir ilgisi olmadı. Bu konunun buralara çekilmesi son derece rahatsız edici" mesajıyla, ayrılık kararına ilişkin dedikodulara son noktayı koydu.
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