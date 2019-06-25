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  3. 25 Haziran 2019 12:04

Kadın yarışmacıları Playboy tavşanı yaptılar !

İngiltere televizyonlarında yayınlanan Aşk Adası adlı televizyon şovu yayınlanan son bölümündeki görüntülerle ekran karşısındakileri isyan ettirdi. Kadın yarışmacıların playboy tavşanı olması tartışma yarattı.

Kadın yarışmacıları Playboy tavşanı yaptılar !

İngiltere televizyonlarında yayınlanan Aşk Adası adlı televizyon şovu yayınlanan son bölümündeki görüntülerle ekran karşısındakileri isyan ettirdi.

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Kadın yarışmacıları Playboy tavşanı yaptılar !

Yarışma formatı gereği bazı spor aktiviteleri de gerçekleştirilen programda kadın yarışmacıların Playboy tavşanı gibi giydirilerek kamera karşısına geçirildiği görülürken, programın erkek yarışmacıları ise spor kıyafetleri içinde son derece normal bir görüntü ortaya koydu.

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Kadın yarışmacıları Playboy tavşanı yaptılar !

Ancak kadın yarışmacıların bu halini gören izleyiciler programı şikayet etmekten geri durmadı ve yapımcıları ‘cinsiyetçi’ olarak nitelendirdi.

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Kadın yarışmacıları Playboy tavşanı yaptılar !

Televizyon gözlemciliği yapan kuruma Aşk Adası programı üzerinden hemen her bölümde çok sayıda şikayet giderken bu defa ki şikayet başlığı kadın yarışmacılara cinsel birer obje gibi yaklaşılması oldu.

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