Kadın yarışmacıları Playboy tavşanı yaptılar !
İngiltere televizyonlarında yayınlanan Aşk Adası adlı televizyon şovu yayınlanan son bölümündeki görüntülerle ekran karşısındakileri isyan ettirdi. Kadın yarışmacıların playboy tavşanı olması tartışma yarattı.
İngiltere televizyonlarında yayınlanan Aşk Adası adlı televizyon şovu yayınlanan son bölümündeki görüntülerle ekran karşısındakileri isyan ettirdi.
Yarışma formatı gereği bazı spor aktiviteleri de gerçekleştirilen programda kadın yarışmacıların Playboy tavşanı gibi giydirilerek kamera karşısına geçirildiği görülürken, programın erkek yarışmacıları ise spor kıyafetleri içinde son derece normal bir görüntü ortaya koydu.
Ancak kadın yarışmacıların bu halini gören izleyiciler programı şikayet etmekten geri durmadı ve yapımcıları ‘cinsiyetçi’ olarak nitelendirdi.