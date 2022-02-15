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  4. Kadir Doğulu - Neslihan Atagül çiftinden kucak kucağa poz

Kadir Doğulu - Neslihan Atagül çiftinden kucak kucağa poz

Fatih Harbiye dizisinde başrolü paylaşan Kadir Doğulu - Neslihan Atagül çifti 2016 yılında dünya evine girmişti. Ünlü çiftin 14 Şubat paylaşımı gündem oldu.

Kadir Doğulu - Neslihan Atagül çiftinden kucak kucağa poz - Resim: 1

Oyuncu Kadir Doğulu'nun son yıllarda gösterdiği gelişim sayesinde Ali Suphi tarafından "dervişlik" mertebesine yükseltildiği ortaya çıkmıştı.

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Kadir Doğulu - Neslihan Atagül çiftinden kucak kucağa poz - Resim: 2

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün, Bektaşilik yolculuğuna çıktığı ve Ankara'da yaşayan Prof. Dr  Ali Osmay Güre'nin de kendilerine mentörlük yapması dikkat çekmişti.

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Kadir Doğulu - Neslihan Atagül çiftinden kucak kucağa poz - Resim: 3

Neslihan Atagül, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşi Kadir Doğulu ile verdikleri romantik pozları paylaştı.

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Kadir Doğulu - Neslihan Atagül çiftinden kucak kucağa poz - Resim: 4

Ünlü çiftin iddialı pozları sosyal medyayı salladı.

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