Kadir Doğulu - Neslihan Atagül çiftinden kucak kucağa poz
Fatih Harbiye dizisinde başrolü paylaşan Kadir Doğulu - Neslihan Atagül çifti 2016 yılında dünya evine girmişti. Ünlü çiftin 14 Şubat paylaşımı gündem oldu.
Oyuncu Kadir Doğulu'nun son yıllarda gösterdiği gelişim sayesinde Ali Suphi tarafından "dervişlik" mertebesine yükseltildiği ortaya çıkmıştı.
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Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün, Bektaşilik yolculuğuna çıktığı ve Ankara'da yaşayan Prof. Dr Ali Osmay Güre'nin de kendilerine mentörlük yapması dikkat çekmişti.
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Neslihan Atagül, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşi Kadir Doğulu ile verdikleri romantik pozları paylaştı.
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Ünlü çiftin iddialı pozları sosyal medyayı salladı.
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