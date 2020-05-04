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  3. 04 Mayıs 2020 16:44

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çiftinden ''aşk'' dolu paylaşım

2016 yılında dünya evine giren Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti takipçileri ile "iyi haftalar" adında bir video paylaştı. Bu paylaşım, çiftin takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çiftinden ''aşk'' dolu paylaşım

Oyuncu Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül ile arabada Barış Manço'nun 'Bal Böceği' şarkısına eşlik ettiği anları sosyal medya hesabından yayınladı.

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Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çiftinden ''aşk'' dolu paylaşım

Yakışıklı oyuncu paylaşımına, "Derdiyle divane olanlara, bal böceklerine... İyi haftalar. Pazartesi motivasyonu..." notunu düştü.

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Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çiftinden ''aşk'' dolu paylaşım

Takiçileri ise Doğulu'nun paylaşımına "Çok güzelsiniz" şeklinde yorumlar yaptı.

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Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çiftinden ''aşk'' dolu paylaşım

Öte yandan Kadir Doğulu'nun eşine aşk dolu bakışları ise dikkatlerden kaçmadı.

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