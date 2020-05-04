Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çiftinden ''aşk'' dolu paylaşım
2016 yılında dünya evine giren Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti takipçileri ile "iyi haftalar" adında bir video paylaştı. Bu paylaşım, çiftin takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.
Oyuncu Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül ile arabada Barış Manço'nun 'Bal Böceği' şarkısına eşlik ettiği anları sosyal medya hesabından yayınladı.
Yakışıklı oyuncu paylaşımına, "Derdiyle divane olanlara, bal böceklerine... İyi haftalar. Pazartesi motivasyonu..." notunu düştü.