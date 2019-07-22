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  3. 22 Temmuz 2019 13:25

Kadir Doğulu yaptığı jestle eşinin gönlünü fethetti

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül Nişantaşı'nda bir restoranda yemek yedi. Kadir Doğulu yaptığı hareketle Neslihan Atagül'ün kalbini bir kez daha fethetti.

Kadir Doğulu yaptığı jestle eşinin gönlünü fethetti

2016 yılında dünyaevine giren Neslihan Atagül, Kadir Doğulu çifti önceki gece Nişantaşı'nda baş başa akşam yemeği yedi.

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Kadir Doğulu yaptığı jestle eşinin gönlünü fethetti

Romantik geçen yemeğin sonunda mekandan çıkan Doğulu, hızla aracına giderek eşi Neslihan Atagül'e kapıyı açtı.

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Kadir Doğulu yaptığı jestle eşinin gönlünü fethetti

Bu hareketiyle çevredekiler tarafından takdir toplayan yakışıklı oyuncu, centilmenliğiyle eşinin kalbini bir kez daha fethetti.

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Kadir Doğulu yaptığı jestle eşinin gönlünü fethetti

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