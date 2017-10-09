''Kadir İnanır'ın cenazesine bile gitmem''

Kadir İnanır’a "Bu millet seni baş tacı etmiş, yazıklar olsun" sözleriyle tepki gösteren Türüt, "Eskiden hukukumuz vardı, şimdi yok tabii. Beni dinler, severdi. Bir Karadeniz delikanlısının ağzına yakışmayacak sözler söyledi. Burada ayrılırız biz. Ben bu adamın cenazesine bile gitmem" dedi.



