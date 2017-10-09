''Kadir İnanır'ın cenazesine bile gitmem''
Ünlü türkücü İsmail Türüt, usta sanatçı Kadir İnanır'a fena patladı.
Beyaz TV'de 8 Ekim Pazar günü yayınlanan 'Uyan Türkiyem' programına konuk olan İsmail Türüt, 68 yaşındaki Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Kadir İnanır’a "Bu millet seni baş tacı etmiş, yazıklar olsun" sözleriyle tepki gösteren Türüt, "Eskiden hukukumuz vardı, şimdi yok tabii. Beni dinler, severdi. Bir Karadeniz delikanlısının ağzına yakışmayacak sözler söyledi. Burada ayrılırız biz. Ben bu adamın cenazesine bile gitmem" dedi.
Ünlü türkücü, "Benim çizgim bellidir. Ne arkadaşlık ederim, ne dostluk ederim. Bu tip insanların cenazesine de gitmem. Şok oldum, hiç yakıştıramadım. Bir Karadenizli olarak üzüldüm" şeklinde konuştu.