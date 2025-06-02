Kafaya koydular; Wanda Nara'yı kudurtacaklar: Mauro Icardi ile China Suarez Ibiza'da aşka geldi:
Sezon başında yaşadığı sakatlık sonrasında eski eşi Wanda Nara ile olaylı bir boşanma süreci geçiren ve davaları hala devam ederken yeni sevgilisi China Suarez ile nişanlanan Mauro Icardi güzel nişanlısı China Suarez ile çıktığı Ibiza tatilinde denizde aşka geldi. Ünlü çiftten öyle kareler geldi ki Wanda Nara çılgına dönecek...
Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, Wanda Nara ile olan evliliğini bitirdikten sonra Arjantinli model ve oyuncu China Suarez ile aşk yaşamaya başlamıştı.
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Mauro Icardi ile China Suarez çifti nişanlanarak kısa sürede büyüyen aşklarına evlilik yolundaki ilk resmi adımı da atmıştı.
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Wanda Nara'dan boşanan Mauro Icardi, 7 Mayıs'ta sevgilisi China Suárez ile nişanlandığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.
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Mauro Icardi nişanlısı China Suarez ile Galatasaray'ın dün akşam kendi sahasında Başakşehir'i 2-0 yendiği sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'teki son maçının ardından düzenlenen kupa eğlencesine katılmış ve doyasıya eğlenmişti.
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