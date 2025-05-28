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  4. Kahvaltı ve akşam yemeği tabağıyla olay olan Çağla Şıkel bu sefer de tatlı tabağını paylaştı

Kahvaltı ve akşam yemeği tabağıyla olay olan Çağla Şıkel bu sefer de tatlı tabağını paylaştı

Kısa bir süre önce kahvaltı tabağı paylaşımıyla gündem olan, Çağla Şıkel bir arkadaşının doğum günü partisinde yediklerini takipçileriyle paylaştı.

Kahvaltı ve akşam yemeği tabağıyla olay olan Çağla Şıkel bu sefer de tatlı tabağını paylaştı - Resim: 1

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, son zamanlarda aile hayatındaki gelişmelerle sık sık gündeme geliyor.

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Kahvaltı ve akşam yemeği tabağıyla olay olan Çağla Şıkel bu sefer de tatlı tabağını paylaştı - Resim: 2

Podyumların ve ekranların yaşlanmayan güzelleri arasında yer alan Çağla Şıkel formunu, güzelliğini ve gençliğini beslenme programıyla koruduğunu belirterek "yemediği" şeyleri açıklayınca alay konusu olmuştu..

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Kahvaltı ve akşam yemeği tabağıyla olay olan Çağla Şıkel bu sefer de tatlı tabağını paylaştı - Resim: 3

Şıkel, geçtiğimiz aylarda ise 5 hap ve 30 kuruyemişten oluşan kahvaltı menüsünü paylaşarak sosyal medyada gündem olmuştu.

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Kahvaltı ve akşam yemeği tabağıyla olay olan Çağla Şıkel bu sefer de tatlı tabağını paylaştı - Resim: 4

Ünlü sunucu daha sonra akşam yemeğiyle adından söz ettirmişti. Şıkel'in akşam yemeği tabağında turp yer alıyor.

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