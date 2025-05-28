Kahvaltı ve akşam yemeği tabağıyla olay olan Çağla Şıkel bu sefer de tatlı tabağını paylaştı
Kısa bir süre önce kahvaltı tabağı paylaşımıyla gündem olan, Çağla Şıkel bir arkadaşının doğum günü partisinde yediklerini takipçileriyle paylaştı.
Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, son zamanlarda aile hayatındaki gelişmelerle sık sık gündeme geliyor.
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Podyumların ve ekranların yaşlanmayan güzelleri arasında yer alan Çağla Şıkel formunu, güzelliğini ve gençliğini beslenme programıyla koruduğunu belirterek "yemediği" şeyleri açıklayınca alay konusu olmuştu..
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Şıkel, geçtiğimiz aylarda ise 5 hap ve 30 kuruyemişten oluşan kahvaltı menüsünü paylaşarak sosyal medyada gündem olmuştu.
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Ünlü sunucu daha sonra akşam yemeğiyle adından söz ettirmişti. Şıkel'in akşam yemeği tabağında turp yer alıyor.
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