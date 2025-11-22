Kainat Güzellik Yarışması'nda birinci belli oldu, skandallar peş peşe patladı
Tayland’da final etabı düzenlenen Miss Universe (Kainat Güzellik Yarışması) 2025'te tacı, Meksikalı Fatima Bosch Fernandez'in taktığı Türkiye'yi temsil eden güzelimiz Ceren Arslan'ın ilk 30'a bile giremediği organizasyon bitti ama skandal iddialar bitmedi...
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 122 ülke temsilcisinin katıldığı 2025 Kainat Güzeli yarışmasında tacın sahibi belli oldu. Meksikalı Fatima Bosch Fernandez 2025 Kainat Güzeli seçildi.
Fernandez'i Taylandlı Praveenar Singh, Venezuelalı Stephany Abasali takip etti.
Filipinler ve Fildişi Sahili temsilcileri de ilk 5'e giren isimler arasında yer aldı.
Final haftası tartışmalarla geçen organizasyonda Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan ise ilk 30'a giremedi.
