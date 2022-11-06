  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Kakılmış, Sürahi Nine, Şuayip... ''Binbir surat'' Yasemin Yalçın yıllara meydan okuyor

Kakılmış, Sürahi Nine, Şuayip... ''Binbir surat'' Yasemin Yalçın yıllara meydan okuyor

İnce İnce Yasemince dizisindeki tiplemeleriyle bir döneme damgasını vuran Yasemin Yalçın, son görüntüsüyle ''Yıllara meydan okuyor'' dedirtti.

Kakılmış, Sürahi Nine, Şuayip... ''Binbir surat'' Yasemin Yalçın yıllara meydan okuyor - Resim: 1

Bir döneme damgasını vuran ünlü oyuncu Yasemin Yalçın, yıllara meydan okuyan ünlü isimler arasında yer alıyor. 

1 / 29
Kakılmış, Sürahi Nine, Şuayip... ''Binbir surat'' Yasemin Yalçın yıllara meydan okuyor - Resim: 2

Kakılmış, Sürahi Nine, Şuayip, Alican gibi birbirinden değişik tiplemeleriyle gönüllerde taht kuran Yasemin Yalçın, İnce İnce Yasemince dizisiyle Türkiye'yi güldürmüştü. Komedi dünyasının ''binbir surat''ı Yasemin Yalçın, son görüntüsüyle dikkat çekti. 

2 / 29
Kakılmış, Sürahi Nine, Şuayip... ''Binbir surat'' Yasemin Yalçın yıllara meydan okuyor - Resim: 3

YASEMİN YALÇIN KİMDİR? 

Yasemin Yalçın 1959 yılında Malatya'da dünyaya geldi.

3 / 29
Kakılmış, Sürahi Nine, Şuayip... ''Binbir surat'' Yasemin Yalçın yıllara meydan okuyor - Resim: 4

1982'de İstanbul Belediyesi Konservatuvarından mezun olmuştur.

4 / 29