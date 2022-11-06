Kakılmış, Sürahi Nine, Şuayip... ''Binbir surat'' Yasemin Yalçın yıllara meydan okuyor
İnce İnce Yasemince dizisindeki tiplemeleriyle bir döneme damgasını vuran Yasemin Yalçın, son görüntüsüyle ''Yıllara meydan okuyor'' dedirtti.
Bir döneme damgasını vuran ünlü oyuncu Yasemin Yalçın, yıllara meydan okuyan ünlü isimler arasında yer alıyor.
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Kakılmış, Sürahi Nine, Şuayip, Alican gibi birbirinden değişik tiplemeleriyle gönüllerde taht kuran Yasemin Yalçın, İnce İnce Yasemince dizisiyle Türkiye'yi güldürmüştü. Komedi dünyasının ''binbir surat''ı Yasemin Yalçın, son görüntüsüyle dikkat çekti.
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YASEMİN YALÇIN KİMDİR?
Yasemin Yalçın 1959 yılında Malatya'da dünyaya geldi.
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1982'de İstanbul Belediyesi Konservatuvarından mezun olmuştur.
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