Kalça estetiği yaptıran Linet'ten ilginç sözler

"AÇIKLAMAK ZORUNDA DEĞİLİM"

Önceki akşam bir davete katılan Linet konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, "Hiç bu konuyu açmayın. Her şey söyleniyor. Sanatçıyız ve göz önündeyiz. Yaptığımız en küçük değişiklik göze batıyor. Ben çok spor yapıyorum ve çok çalışıyorum. Gerisini açıklamak zorunda değilim" ifadelerini kullandı.