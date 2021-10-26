Kalp Yarası’nda Ayşe’nin hamileliği buzları eritti

Henüz boşanmanın etkisinden kurtulamayan Ayşe hamileliğinin şokunu yaşarken, Ferit büyük bir sevinç yaşadı. Diğer yandan Ferit'in Hande'ye olan tepkisiyle Varoğlu Ailesi'nden özür dilemeleri gerektiğini düşünen Azade, tüm aileyi toplayıp Hüseyin ve Zümrüt'ten özür dilemeye gitti. Ancak kızının kirli oyunlarına daha fazla sessiz kalamayan Zümrüt, Hande ve Ferit ayrılığının perde arkasını açıklayınca tüm dengeler değişti.