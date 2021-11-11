Kalp Yarası’nın yıldızı Şenay Gürler film gibi hayatını anlattı
Atv dizisi Kalp Yarası'nda 'Azade Sancakzade'yi canlandıran Şenay Gürler, Hakan Bilgin'in Mekânın Sahibine Geldik adlı sosyal medya kanalında hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı...
Şenay Gürler, yaşadığı zor günleri anlattı. Şenay Gürler, "Lisede babam hastalandı gözleri görmedi. Annem kanser oldu. Küçük yaşta iş hayatına atıldım. Eve bakmam gerekiyordu. Memurluk yaptım. Kendime bakabilmek adına da evlendim. Çocuk sahibi oldum. Ama kızım 1 yaşındayken boşandım" dedi.
Gürler, sözlerine şöyle devam etti: "Ayakta kalmamın en büyük sebebi kızımdır. Boşandığım kişi, bakacak durumum yok diye 6 yaşındayken kızımı benden aldı. Avukat tutacak param yoktu. Bir yıl kızımı bana göstermedi. Ben filmlerdeki gibi okul okul gezerek kızımın izini sürdüm. Gittiğim her okula 'Böyle bir öğrenciniz var mı?' diye soruyordum. En sonunda onu buldum."
- Hayat mücadelem 20'lerimde başladı. Lisede babam hastalandı, gözleri görmemeye başladı. Annem kanser oldu. Küçük yaşta iş dünyasına atıldım. Avukatın yanında çalıştım, memurluk yaptım. Kendime bakabilmem için evlilik girdi hayatıma ama kızım 1 yaşındayken boşandık. Arada annemi, babamı kaybettim. Sekreterlik yapmaya başladım.
- Erkek kardeşimi güzel sanatlara kaydettirmeye götürdüm, ben de kaydoldum. Sınavı kazanacağımı düşünmüyordum. Ne de olsa çocuklu bir ev kadınıydım ama 9 Eylül Güzel Sanatlar'ı kazandım. Bir yandan da tiyatro yapıyordum. Koşullar zordu. Ama yalnızlığıma, ağlamalarıma, kafamı duvarlara vurmalarıma rağmen hayatımın en değerli dönemleriymiş.