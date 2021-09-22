Kanal D Camdaki Kız'ın Hayrisi Cihangir Ceyhan'ın bıyıkları olay oldu

KANAL D’nin çok izlenen dizisi “Camdaki Kız”ın önceki gün yayınlanan 12’nci bölüm tanıtımıyla birlikte, Hayri karakteri ilk kez ekranda görüldü. Sezon finalinden bu yana çok merak edilen Hayri karakterini sevilen oyuncu Cihangir Ceyhan canlandıracak. Yarın akşam yayınlanacak yeni bölümde ilk kez izleyici karşısına çıkacak olan Hayri’nin hikayesi de daha şimdiden büyük merak konusu oldu. Sezon finalinde sadece yaka kartı ve elleri görünen Hayri karakterini kimin canlandıracağı büyük merak konusu olmuştu. En son “Çukur” dizisinde oynayan Cihangir Ceyhan, bu rolü için imajını değiştirdi.