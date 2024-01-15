Kanal D'nin iddialı dizisi erken final yapıyor
Kanal D'de ünlü oyuncular Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın başrolünü oynadığı 'Dilek Taşı' dizisi için final kararı alındı.
Kanal D ekranlarında yer alan dönem dizisi 'Dilek Taşı' için final kararı alındı.
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Sezona yüksek reytinglerle başlayan dizinin reytinglerinin yükselmesi için yönetmen ve senarist değişikliği de yapılmıştı.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi, 20. bölümde ekrana veda edecek.
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Dizide Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’a; Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil gibi isimler eşlik ediyordu.
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