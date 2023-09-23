Kanal D'nin yaz dizisi ekranlara veda ediyor
Kanal D ekranlarında yayınlanan Dönence dizisi final yapıyor. Dizi, 14. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.
Kanal D'nin yaz aylarında ekrana gelen gençlik dizisi Dönence, başrol oyuncuları arasındaki krizin ardından final kararı aldı. Foça'da çekimleri gerçekleştirilen dizi, 14. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.
Dizinin başrol oyuncularından Sümeyye Aydoğan ile Nazlı Çetin arasında, kaldıkları otelde tartışma çıkmıştı. Tartışmanın, iki oyuncunun karakterleri arasındaki rekabetten kaynaklandığı iddia edilmişti. Sümeyye Aydoğan'ın sesini yükselttiği kavga, ekibin araya girmesiyle büyümeden durdurulmuştu.
Tartışmanın ardından, yapım şirketi dizinin senaryo çalışması nedeniyle sete 1 hafta ara verdiğini açıklamıştı.
Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence’de Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Doğan Karakaş, Nazlı Çetin, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya, Berfin Ant gibi başarılı isimler yer alıyordu.